Кровля склада военного гарнизона обрушилась под Астраханью. Погиб человек
Один человек погиб при обрушении кровли склада военного гарнизона под Астраханью. Еще один пострадавший находится по завалами, сообщил ТАСС со ссылкой на власти района.
«Произошло обрушение здания. В результате один человек погиб, один в тяжелом состоянии в реанимации, у одного травмы средней тяжести. Еще один человек до сих пор находится под завалами», — рассказали агентству в администрации.
ЧП произошло в Ахтубинске. Представитель экстренных служб Астраханской области сообщил РИА «Новости», что кровля обрушилась во время работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара. По предварительным данным, это могло произойти из-за нарушения техники безопасности.
UРD: Один работник гражданской подрядорганизации погиб во время разбора бывшего военного объекта в Ахтубинске, заявили в пресс-службе Южного военного округа.
Работы проводились в бывшем самолетном ангаре на территории Государственного летно-испытательного центра Минобороны. Здание не использовалось с 2013 года.
Других подробностей о случившемся пока нет.