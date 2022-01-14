В храме великомученика Георгия Победоносца произошел пожар. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, загорелась кровля церкви.

По словам источника, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В МЧС подтвердили информацию о пожаре.

«Большая Грузинская, 13, строение 1. Наши подразделения сейчас там находятся. Подтверждают, что есть загорание. Пока разведка», — сказали в МЧС, уточнив, что людей в храме быть не должно.

Храм великомученика Георгия Победоносца относится к РПЦ, но является и духовным центром грузинской диаспоры в Москве. В нем ведутся службы на грузинском и русском языках.