Происшествия 03 августа 2023, 15:23 Кровля цеха в Воскресенске обрушилась в результате пожара МЧС: к тушению цеха кислородных аккумуляторов в Воскресенске привлекли пожарный поезд Телеканал «360»

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Площадь возгорания в цеху по производству кислородных аккумуляторов в Воскресенске увеличилась до 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, из здания эвакуировали семь человек. К тушению пламени привлекли пожарный поезд.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. В министерстве рассказали, что пожар произошел на Московской улице. Изначально речь шла о возгорании на площади 200 квадратных метров, но затем пламя распространилось на большей территории.

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«Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены 86 человек, 24 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — уточнили в ведомстве.

Производство находится на Московской, 32е, в селе Ачкасово Воскресенского городского округа. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13:52. В Сети появились сообщения о том, что в населенном пункте якобы прогремели взрывы, однако местные жители опровергли эту информацию. По их словам, в небо поднялся столб белого дыма.