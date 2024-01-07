Происшествия 07 января 2024, 19:58 Кровля пятиэтажки в Чите загорелась на 500 «квадратах» МЧС: 10 жильцов эвакуировали из горящей пятиэтажки в Чите

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Крупный пожар вспыхнул на кровле пятиэтажного жилого дома в Чите, сообщили в МЧС. Спасатели, по последним данным, уже смогли ликвидировать открытое горение.

Огонь охватил 500 квадратных метров, уточнили в пресс-службе. Пожарные эвакуировали из дома 10 жильцов.

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На месте продолжают работать 37 специалистов и 11 единиц техники.

Утром 7 января спасатели боролись с огнем на складе автозапчастей в Магадане. Там площадь возгорания составила 750 квадратных метров. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Для тушения задействовали 45 пожарных и девять единиц техники.