Кровля нежилого здания загорелась на юго-востоке Москвы

Огонь охватил крышу выселенного здания на улице Нижегородской на юго-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили, что заявку во пожаре получили. На место направили спасателей.

По словам источника, площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.



В МЧС уточнили, что горящее здание выселено. Загорелся обрешетник кровли на площади в 500 квадратных метров. На месте организовали штаб пожаротушения. В 22:52 открытое горение ликвидировали.