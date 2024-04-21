Происшествия 21 апреля 2024, 04:41 Кровля многоквартирного жилого дома загорелась в Новосибирске МЧС России приступили к тушению пожара на 900 «квадратах» в Новосибирске Пресс-служба МЧС

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Пожар разгорелся в жилом многоквартирном доме в Новосибирске, к тушению приступили сотрудники МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Горит кровля многоквартирного жилого дома на 900 квадратных метрах. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек», — сообщили в МЧС.

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В ликвидации возгорания участвуют около 120 пожарных и 32 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Крупный пожар разгорелся на заводе лакокрасочной продукции в Санкт-Петербурге. Огонь успел распространиться на 450 «квадратов». Пламя тушили по повышенному рангу сложности, на месте происшествия работали 32 спасателя и семь единиц техники. С пожаром боролись около четырех часов.

В Смоленской области после атаки украинского дрона загорелась емкость с ГСМ. В нее попали обломки сбитого беспилотника.