Происшествия 24 января 2024, 08:34 Кровля мебельной фабрики загорелась в Челябинской области МЧС: угрозу распространения огня на мебельной фабрике под Челябинском сняли

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В Челябинской области на мебельной фабрике загорелась крыша. Угрозу распространения огня сняли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Мебельная фабрика, на которой начался пожар, располагается в двух километрах от поселка Батуринский. Информация о пострадавших или погибших не поступала. Огонь распространился на площади в три тысячи 600 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание.

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«Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать пожар на мебельной фабрике. Огнеборцы ведомства не допустили распространения огня», — указали в ведомстве.

На месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники. На кадрах видно полыхающий огонь и клубы густого белого дыма.

Накануне в доме № 6 на Ярославском шоссе в Москве вспыхнул пожар. Как уточнили в «Мосгазе», огонь охватил личные вещи на кухне. В зону распространения возгорания попал газовый прибор.