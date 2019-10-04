Кровля горящего склада обрушилась в Петербурге. На месте работают более 100 пожарных

Крыша горящего склада в Санкт-Петербурге обрушилась. На место направлены дополнительные силы.

«Обрушение склада по всей площади», — сообщили РИА «Новости» в МЧС России.

Как уточнила радиостанция «Говорит Москва», кровля обрушилась на площади 1,4 тысячи метров.

Информация о возгорании пришла в экстренные службы в 05:11. Загорелся складной комплекс в поселке Петро-Славянка в доме 96 на Софийской улице. Огонь объял 3,9 тысячи квадратных метров. По данным пресс-службы МЧС по Ленинградской области, пожару по состоянию на 06:58 присвоили второй ранг.

Сейчас на месте работают 125 человек и 31 единица техники. Также туда направили вертолет Ка-32. Информации о пострадавших на данный момент нет. Причины возгорания выясняются.