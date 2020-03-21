Кровля горящего склада в Дмитрове полностью обрушилась

В Дмитрове горит склад на территории алюминиевого завода. Из-за высокой температуры кровля здания полностью обрушилась.

«Произошло обрушение кровли по всей площади. На место выехала лаборатория по замеру ПДК», — приводит РИА «Новости» текст сообщения МЧС РФ.

Ранее «360» в подмосковном главке МЧС сообщили, что на территории Дмитровского алюминиевого завода вспыхнул крупный пожар. Информации о пострадавших нет.

Всего пожар тушат 117 человек и 45 единиц техники. К месту ЧП идет пожарный поезд. Огонь будут тушить с воздуха — в Дмитров вылетел спасательный вертолет. Как сообщили ТАСС в МЧС России, площадь горения составляет 25 тысяч квадратных метров.