Происшествия 25 марта 2024, 11:47 Кровля Crocus City Hall после теракта обрушилась на 7 тыс. «квадратов» РИА «Новости»: площадь обрушения кровли в Crocus City Hall — 7 тыс. кв. метров Телеканал «360»

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Площадь обрушения крыши в Crocus City Hall после атаки террористов, по уточненным данным, составила семь тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на данные экстренных служб сообщило РИА «Новости».

Общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тысячи «квадратов», уточнило агентство.

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Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета, жертвами стали 137 человек.

Четверых обвиняемых в теракте арестовали. Суд отправил их в СИЗО до 22 мая.

В больницах на сегодня остаются 97 пострадавших, сообщила 25 марта министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева.