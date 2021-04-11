Кровля административного здания загорелась в Уфе. Видео

В Уфе в воскресенье загорелась кровля административного здания. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщили в управлении МЧС России по Башкирии. В распоряжении «360» появились кадры с тушения пожара.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в воскресенье, в 15:53. В тушении задействовали 21 единицу техники и более 60 человек. Из административного здания эвакуировали 30 человек. Кровлю тушили почти два часа. В 17:37 пожар был локализован и в 17:58 полностью ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало, сообщили в республиканском главке МЧС.

В марте в Уфе произошел пожар в девятиэтажном доме. Спасатели эвакуировали 150 жильцов. Четыре человека пострадали.