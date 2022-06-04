Кровля административного здания загорелась на 600 «квадратах» в центре Тюмени

Крупный пожар произошел в административном здании в центре Тюмени. Огонь распространился на площадь 600 квадратных метров на кровле строения, сообщили в МЧС РФ.

На месте происшествия работают 70 человек и 20 единиц техники. В региональном главке МЧС уточнили, что пожар произошел на крыше трехэтажного здания на улице Ялуторовская, 33. Все обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Источник фото: 72.mchs.gov.ru

По данным РИА «Новости», ЧП произошло на территории автобазы областной думы. Неподалеку находится исправительная колония.