Кровавые следы остались после падения мужчины из окна актрисы Яковенко. Видео

В Москве из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко в доме на Новом Арбате в четверг выпал мужчина. В распоряжении «360» появились фотографии и видео, снятые на месте происшествия.

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Источник в экстренных службах ранее сообщил «360», что из окна квартиры на четвертом этаже дома на Новом Арбате выпал мужчина. Пострадавшим оказался 29-летний друг сына известной актрисы Татьяны Яковенко. По информации «Московского комсомольца», накануне в квартире у артистки проходила вечеринка, в которой участвовали сын Яковенко и еще несколько человек. Среди гостей был и мужчина, который около полуночи заявил, что ложится спать. Позже его тело обнаружили под окнами дома. Мужчина находился без сознания, когда на место прибыли медики. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На снимках с места можно заметить, что во дворе дома около припаркованных авто остались кровавые следы после падения.

Татьяна Яковенко — Заслуженная артистка России, она снялась во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Жизнь одна», «Кто, если не мы», «Глаз Божий», «Вызов», «Дело чести», «Шакал» и другие.