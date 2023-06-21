Эксклюзив 21 июня 2023, 12:22 «Кровать затряслась». Очевидец — о падении БПЛА в поселке Калининец Жительница Калинца призналась, что сразу распознала звук от падения БПЛА

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Украинский беспилотный аппарат упал в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа с такой силой, что сразу стало понятно, что это не учения. Об этом «360» рассказала местная жительница.

«Я сразу поняла [про БПЛА], учения по-другому проходят. Это было прямо рядом», — сказала она.

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Женщина призналась, что от шума и ударной волны у нее в квартире даже затряслась кровать.

«Сначала взрыв был такой, ба-бах! И кровать затряслась. Первый взрыв я просто слышала вдалеке, а второй был такой, что даже на кровать подействовало», — добавила жительница.

Киевский режим утром в среду попытался атаковать территорию Московской области беспилотниками. Действия националистов пресекли подразделения радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнял, что два дрона рухнули в поселке Калининец на подлете к складам одной из воинских частей.