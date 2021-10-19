Короткое замыкание произошло в башне «Меркурий» в Москве-Сити

В башне «Меркурий» в бизнес-центре «Москва-Сити» в Москве произошло короткое замыкание удлинителя. В результате были эвакуированы 500 человек. Об этом рассказал источник «360» в экстренных службах.

«Башня не горит, на 23-м этаже произошло короткое замыкание с последующим возгоранием электрокабеля площадью один погонный метр. Было ликвидировано до прибытия наших подразделений. Без пострадавших», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Пока неизвестно, что стало причиной короткого замыкания. Об ущербе имуществу не сообщается.