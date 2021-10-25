Кроссовер врезался в здание в центре Москвы

Водитель белого кроссовера не справился с управлением и на скорости вылетел на тротуар на Конюшковской улице в столице. Машина врезалась в здание. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в Telegram.

По данным ведомства, на месте аварии сейчас работают оперативные службы. Специалисты устанавливают причину ДТП. Авария попала в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что машина мчится по правому ряду и в районе примыкающей к Конюшковской улицы вылетает на тротуар. Кроссовер промчался в нескольких метрах от пешеходов, снес какие-то некапитальные постройки и врезался в угол здания. Информации о пострадавших нет.

Ранее дептранс Москвы рассказал об ограничении движения по Тверской улице из-за пожара в доме 1906 года постройки. Машины в сторону области сейчас едут по одной полосе. Автомобилистам посоветовали объезжать место ЧП.