Кроссовер врезался в здание в центре Москвы
Дептранс Москвы: машина вылетела на тротуар и врезалась в дом на Конюшковской улице
Водитель белого кроссовера не справился с управлением и на скорости вылетел на тротуар на Конюшковской улице в столице. Машина врезалась в здание. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в Telegram.
По данным ведомства, на месте аварии сейчас работают оперативные службы. Специалисты устанавливают причину ДТП. Авария попала в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
На кадрах видно, что машина мчится по правому ряду и в районе примыкающей к Конюшковской улицы вылетает на тротуар. Кроссовер промчался в нескольких метрах от пешеходов, снес какие-то некапитальные постройки и врезался в угол здания. Информации о пострадавших нет.
Ранее дептранс Москвы рассказал об ограничении движения по Тверской улице из-за пожара в доме 1906 года постройки. Машины в сторону области сейчас едут по одной полосе. Автомобилистам посоветовали объезжать место ЧП.