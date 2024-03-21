21 марта 2024, 17:30
Кроссовер опрокинулся на крышу после столкновения с легковушкой в Краснодаре
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах аварии, которая произошла на Ейском шоссе в Краснодаре. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, 25-летний мужчина, управляя кроссовером «Нива», врезался в машину Volkswagen. За рулем иномарки находился 47-летний житель Нигерии.
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Впоследствии отечественная легковушка протаранила металлическое ограждение и опрокинулась на крышу. Обошлось без пострадавших.
Краснодар
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