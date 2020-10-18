Кроссовер и «газель» столкнулись на трассе в Челябинской области. 3 человека погибли

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На кадрах, которые появились в Сети, видно, что грузовик после удара оказался в кювете, а иномарка лишилась передней части и перевернулась на бок.

«В результате ДТП оба водителя и пассажир Hyundai от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в полиции.

Авария произошла в 14:00 (12:00 по московскому времени) на втором километре трассы. За рулем кроссовера находился 49-летний мужчина. Точной причины, почему он выехал на встречную полосу, в полиции пока не называют. Сотрудникам ГИБДД еще предстоит выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.