18 октября 2020, 19:03
Кроссовер и «газель» столкнулись на трассе в Челябинской области. 3 человека погибли
Днем 18 октября Hyundai IX35 вылетел на встречку на трассе Миасское — Шадринск в Челябинской области и врезался в «газель». Погибли оба водителя и пассажир иномарки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной управы ГИБДД.
Источник фото:vk.com/vk_s_miassom
На кадрах, которые появились в Сети, видно, что грузовик после удара оказался в кювете, а иномарка лишилась передней части и перевернулась на бок.
«В результате ДТП оба водителя и пассажир Hyundai от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в полиции.
Авария произошла в 14:00 (12:00 по московскому времени) на втором километре трассы. За рулем кроссовера находился 49-летний мужчина. Точной причины, почему он выехал на встречную полосу, в полиции пока не называют. Сотрудникам ГИБДД еще предстоит выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.