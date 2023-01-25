Происшествия 25 января 2023, 17:28 Маленького ребенка бросили в Бурятии на 37-градусном морозе

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Малыша двух-трех лет нашла в сугробе в селе Усть-Брянь неравнодушная учительница. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она возвращалась с работы, когда услышала громкий плач. Приглядевшись, женщина увидела маленького ребенка, сидевшего без варежек в сугробе на морозе -37 градусов. Но помочь ему не успела. К ним сразу подошла местная женщина, которая сказала, что знает маму малыша. Учительница отметила, что при виде соседки кроха успокоился. Соседка взяла ребенка и пообещала отвести его домой.

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В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Также заинтересовался историей и детский омбудсмен Наталья Ганькина.