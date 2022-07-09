Загоревшийся топиар у метро «Кропоткинская» показали на видео

Топиар из искусственной травы загорелся около станции метро «Кропоткинская». Видео показал Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно, что топиар стоит отдельно от остальных коммуникаций, что не исключает версию умышленного поджога. Сообщается, что возгорание уже потушили.

Ранее загорелся один из отделов супермаркета «Ашан» на Рублевском шоссе в Москве. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар, который разошелся на площади пять квадратных метров.

Также 6 июля на ВДНХ при выполнении газосварочных работ шланг открепился от газового баллона, два человека получили травмы. МЧС получило сообщение о пожаре, но в итоге помощь специалистов не понадобилась.