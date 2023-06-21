Происшествия 21 июня 2023, 14:24 Кромешная тьма и разбросанные обломки. Подводник дал неутешительный прогноз о спасении батискафа на пути к «Титанику» Подводник Борисов заявил, что обломки «Титаника» помешают спасти экипаж батискафа Unsplash

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Поиски батискафа компании OceanGate Expeditions, который погрузился к «Титанику» в Атлантический океан, осложнит большая глубина, груды обломков, темнота и несовершенство оборудования. Бывший председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России Тенгиз Борисов предупредил об этом Lenta.ru.

Спасателям помешают большая глубина, высокое давление и обломки «Титаника». Подводник объяснил, что им понадобятся очень мощные источники света, на метры вперед. Под водой, по его словам, царит кромешная тьма, а специальные релокаторы и магнитометры не помогут. Беспилотные аппараты ограничены в своих возможностях из-за небольшой энергоемкости и медлительности.

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Тенгиз Борисов заявил, что найти «Титаник» несложно, несмотря на глубину 3800 метров. Но он развалился на две части в 600 метрах друг от друга.

«Надо обследовать и тот и другой, а точно неизвестно, к какому они погружались, где могли зацепиться, поэтому все далеко не так просто», — сказал специалист.

Батискаф мог застрять в обломках, и тогда аппараты спасателей не смогут ему помочь. Подводник заявил, что поиски могут затянуться.

Спасатели услышали звуки, которые мог издавать батискаф, сообщил «Царьград». Скоро запасы кислорода на борту закончатся, так как рассчитаны на 96 часов, при экономии — до 150.