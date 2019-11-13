Крокодил напал на уснувшего на пляже рыбака

В пятницу 8 ноября крокодил напал на 65-летнего Амадео Баррера, который отдыхал на пляже у реки Колотепек. Мужчине удалось отбить атаку. Позже его госпитализировали с травмой руки, головы и ног. В настоящее время состояние пострадавшего стабильно.

По информации издания, во время нападения крокодил находился далеко от своего места обитания. Местных жителей пугает увеличивающийся уровень воды в реках и ручьях. В таких случаях у крокодилов появляется возможность мигрировать, что опасно для людей и животных.