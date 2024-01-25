Происшествия 25 января 2024, 23:59 Криминального авторитета задержали в Челябинске МВД: в Челябинске задержали криминального авторитета из ближнего зарубежья Pxhere

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Полиция и Росгвардия задержали в Челябинске криминального авторитета из ближнего зарубежья, который незаконно находился в России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На иностранца вышли в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

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«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно с управлением по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии задержали гражданина ближнего зарубежья», — рассказали в ведомстве.

Мужчина является лидером преступной среды в местах лишения свободы. При проверке документов иностранец предъявил российский паспорт и водительское удостоверение с признаками подделки.

Еще в августе 2023 года мужчину депортировали на родину после отбывания девятилетнего наказания. Но спустя несколько месяцев он снова приехал в РФ по поддельным документам.

Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин и подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Один из задержанных был криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья.