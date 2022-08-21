Криминалисты завершили часть следственных действий на месте взрыва внедорожника

Криминалисты завершили часть следственных мероприятий на месте взрыва автомобиля на Можайском шоссе. Сейчас с дороги убирают обломки машины.

Место происшествия оцеплено, там продолжают работать правоохранители и эксперты следственного комитета.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

На дороге начали собрать обломки от внедорожника, сообщил корреспондент «360» с места происшествия. На кадрах с места взрыва видно, что сам автомобиль еще не убран.

Источник фото: телеканал «360»

Внедорожник взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в ночь на 21 августа. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при происшествии погибла дочь философа Александра Дугина Дарья. Друг погибшей Сергей Александров рассказал, что общался с девушкой незадолго до ее смерти. На литературно-музыкальном фестивале «Традиция» Дугин читал лекцию «Традиции и история». Мужчина предположил, что произошедшее может быть связано с профессиональной деятельностью Дарьи.

Правоохранители сразу же оцепили место взрыва автомобиля. После проведения всех необходимых следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего.