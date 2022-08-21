Криминалисты завершили часть следственных действий на месте взрыва внедорожника
Криминалисты закончили часть следственных действий на месте взрыва авто под Одинцовом
Криминалисты завершили часть следственных мероприятий на месте взрыва автомобиля на Можайском шоссе. Сейчас с дороги убирают обломки машины.
Место происшествия оцеплено, там продолжают работать правоохранители и эксперты следственного комитета.
На дороге начали собрать обломки от внедорожника, сообщил корреспондент «360» с места происшествия. На кадрах с места взрыва видно, что сам автомобиль еще не убран.
Внедорожник взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в ночь на 21 августа. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при происшествии погибла дочь философа Александра Дугина Дарья. Друг погибшей Сергей Александров рассказал, что общался с девушкой незадолго до ее смерти. На литературно-музыкальном фестивале «Традиция» Дугин читал лекцию «Традиции и история». Мужчина предположил, что произошедшее может быть связано с профессиональной деятельностью Дарьи.
Правоохранители сразу же оцепили место взрыва автомобиля. После проведения всех необходимых следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего.