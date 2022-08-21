facebook_pixel
    21 августа 2022, 05:19

    Криминалисты завершили часть следственных действий на месте взрыва внедорожника

    Криминалисты закончили часть следственных действий на месте взрыва авто под Одинцовом

    Валерия Шафирко

    Криминалисты завершили часть следственных мероприятий на месте взрыва автомобиля на Можайском шоссе. Сейчас с дороги убирают обломки машины.

    Место происшествия оцеплено, там продолжают работать правоохранители и эксперты следственного комитета.

    Криминалисты завершили часть следственных действий на месте взрыва внедорожника | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»
    Криминалисты завершили часть следственных действий на месте взрыва внедорожника | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    На дороге начали собрать обломки от внедорожника, сообщил корреспондент «360» с места происшествия. На кадрах с места взрыва видно, что сам автомобиль еще не убран.

    Криминалисты завершили часть следственных действий на месте взрыва внедорожника | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Внедорожник взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в ночь на 21 августа. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при происшествии погибла дочь философа Александра Дугина Дарья. Друг погибшей Сергей Александров рассказал, что общался с девушкой незадолго до ее смерти. На литературно-музыкальном фестивале «Традиция» Дугин читал лекцию «Традиции и история». Мужчина предположил, что произошедшее может быть связано с профессиональной деятельностью Дарьи.

    Правоохранители сразу же оцепили место взрыва автомобиля. После проведения всех необходимых следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего.