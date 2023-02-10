Происшествия 10 февраля 2023, 22:31 Криминалисты центрального аппарата СК помогут в расследовании дела о взрыве газа в Новосибирске Криминалисты СК помогут в расследовании уголовного дела об обрушении дома в Новосибирске РИА «Новости»

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По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ прибыли в Новосибирск и оказывают помощь в расследовании уголовного дела о взрыве газа, повлекшем гибель и травмирование людей. Об этом сообщили на официальном сайте комитета.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области в связи с хлопком бытового газа в жилом доме в городе Новосибирске расследуется уголовное дело в отношении двоих человек, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

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Следствие установило, что к взрыву бытового газа причастны двое жителей Омской области. Представившись сотрудниками несуществующего предприятия «Межрегионгаз Сервис», злоумышленники демонтировали газовое оборудование и установили другое. По данным следствия, это послужило причиной трагедии, в результате которой погибли 13 человек. Обвиняемые заключены под стражу.

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