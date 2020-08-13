Криминалист заявил, что «инсульт» Ефремова выгоден его адвокату

Специалист центра Михаила Виноградова Михаил Клюшин заявил, что «инсульт» актера Михаила Ефремова выгоден его адвокату Эльману Пашаеву.

Накануне артиста, обвиняемого по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, госпитализировали в одну из больниц с подозрением на инсульт из здания суда. Позже врачи не подтвердили этот диагноз.

По словам криминалиста, происходящее могло быть заранее продумано Пашаевым. Эксперт отметил, что не видит смысла в такой тактике, информирует РИА ФАН.

«Получит он свои шесть-восемь лет. То, что сейчас происходит, мне как врачу совсем не понятно. Вот что я вижу: глубоко пьющий мужчина, выглядящий старше своих лет, который не следит за собой, который имеет хронические заболевания — риск инсульта есть, но меня коробит тот факт, что, будучи самостоятельным и умным, Ефремов доверился адвокату», — пояснил Клюшин.

Он подчеркнул, что актер пошел на поводу у защитника, который совершил уже большое число «негуманных по отношению к нему поступков». Например, юрист неоднократно намекал на то, что его подзащитного не было за рулем машины в момент аварии. Эксперт считает, что подобные действия не помогут подсудимому, но позволят Пашаеву заработать больше денег.

Напомним, Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с фургоном, водитель которого скончался в больнице.