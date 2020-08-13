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    13 августа 2020, 15:16

    Криминалист заявил, что «инсульт» Ефремова выгоден его адвокату

    Полина Петрова

    Специалист центра Михаила Виноградова Михаил Клюшин заявил, что «инсульт» актера Михаила Ефремова выгоден его адвокату Эльману Пашаеву.
    Криминалист заявил, что «инсульт» Ефремова выгоден его адвокату

    Накануне артиста, обвиняемого по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, госпитализировали в одну из больниц с подозрением на инсульт из здания суда. Позже врачи не подтвердили этот диагноз.

    По словам криминалиста, происходящее могло быть заранее продумано Пашаевым. Эксперт отметил, что не видит смысла в такой тактике, информирует РИА ФАН.

    «Получит он свои шесть-восемь лет. То, что сейчас происходит, мне как врачу совсем не понятно. Вот что я вижу: глубоко пьющий мужчина, выглядящий старше своих лет, который не следит за собой, который имеет хронические заболевания — риск инсульта есть, но меня коробит тот факт, что, будучи самостоятельным и умным, Ефремов доверился адвокату», — пояснил Клюшин.

    Он подчеркнул, что актер пошел на поводу у защитника, который совершил уже большое число «негуманных по отношению к нему поступков». Например, юрист неоднократно намекал на то, что его подзащитного не было за рулем машины в момент аварии. Эксперт считает, что подобные действия не помогут подсудимому, но позволят Пашаеву заработать больше денег.

    Напомним, Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с фургоном, водитель которого скончался в больнице.

    Новости SMI.FM