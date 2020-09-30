Криминалист рассказал о жертвах ритуальных обрядов в Петербурге

«10% — это ритуальное расчленение. Это там, где отчленяются определенные части тела для определенных ритуалов. Тут все гораздо сложнее, но тут это не единичное расчленение, есть серия целая. Мы тут четко говорим о маньяках и серийных убийцах», — пояснил специалист.

По словам криминалиста Михаила Игнатова, для тех, кто проводит ритуальные обряды, большое значение имеет голова и сам череп. Его позже используют в языческих обрядах. Он отметил, что существуют секты, которые убивают человека ради того, чтобы принести его в жертву какому-то существу.