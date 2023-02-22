Эксклюзив 22 февраля 2023, 18:48 «Крикнули: „Кидай!“ и убежали за магазин». Подростки нашли и взорвали гранату в Томской области Мать подростка из Томской области рассказала, как он с другом нашел гранату на улице piqsels / YouTube

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Подростки в селе Берлинка Томской области нашли на улице предмет, похожий на гранату, и взорвали его возле магазина. Школьники разглядывали находку и, по-видимому, случайно выдернули чеку, рассказала «360» мать одного из мальчиков.

Поначалу ее сын с другом были вдвоем. Подозрительный предмет нашел друг. Подростки показали его матери одного из них, работавшей неподалеку, но она почему-то не стала вызывать полицию и МЧС, а только велела оставить предмет в покое и уйти. Однако молодые люди не послушались. Они направились в центр села, неся находку с собой и разглядывая.

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«Им любопытно было, что это. Принесли ее в центр. Потом дали ее какому-то мальчику, тот передал другому… Там сняли чеку, услышали шум, кинули ее, произошел взрыв. Ребята спрятались за магазином», — продолжила собеседница канала.

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В момент взрыва подростков было уже пятеро, среди них — девушка из старших классов.

«Может, старшие мальчики гранату специально подорвали, а может, просто когда разглядывали… Сын объяснил: чеку сорвали, колечко выдернули, и какой-то шум начался. Парни крикнули: „Давай кидай!“ и убежали за магазин, спрятались», — рассказала женщина.

Подростки испугались, упали в сугроб и некоторое время передвигались ползком, чтобы их не увидели на месте происшествия. Поэтому собеседница «360», которая была неподалеку и сразу прибежала на звук взрыва, поначалу не заметила сына.

«Я была там через магазин. Взрыв был такой сильный, я аж присела — и побежала на место. Люди подъехали, вызвали полицию», — вспомнила она.

Женщина отметила, что сын нарисовал ей взорвавшийся предмет, и он похож на гранату. Она добавила, что «провела профилактику» с подростком и еще раз объяснила ему, что не нужно поднимать подозрительных предметов.