«Кричал и извинялся». Школьник в Красноярском крае застрелил друга из карабина

Следком начал расследование после смерти в Лесосибирске Красноярской области 10-летнего мальчика. Друг смертельно ранил его из ружья, сообщила пресс-служба ведомства. Мама погибшего рассказала «360» об обстоятельствах дела.

По версии следствия, вечером 24 мая школьник был в гостях у друга в доме в поселке Стрелка. Приятель взял из сейфа в гараже карабин отца и по неосторожности выстрелил в сторону друга. С ранением в области брюшной полости ребенка доставили в фельдшерский пункт, где он скончался. Сначала полиция возбудила уголовное дело за небрежное хранение огнестрельного оружия, однако по требованию прокурора его передали Следственному отделу по городу Лесосибирску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Теперь расследуется причинение смерти по неосторожности.

Мама погибшего мальчика рассказала, что в тот вечер она пришла в гости вместе с сыном. Все были на улице, когда мальчики пошли в гараж посмотреть новый спиннинг.

Они везде ходят, рыбачат. И он пошел показать ему спиннинг. Они зашли туда, и все. Я сидела в беседке, ребятишки бегали, играли, а они вдвоем зашли в этот гараж. Минуты даже не прошло, раздался выстрел

Сначала она подумала, что сработала петарда. Женщина и не знала, что в гараже был сейф с ружьем. Услышав, что сын кричит, она побежала и увидела его лежащим на полу. Мать погибшего уверена, что произошел несчастный случай. Она предположила, что подросток хотел показать ружье, думал, что оно не было заряжено, и нечаянно нажал на спуск. Мальчик был в шоке и не смог ничего объяснить. В момент трагедии он только кричал и извинялся.

По информации из соцсетей, владелец ружья — местный депутат. Он отказался комментировать «360» произошедшее, объяснив это тем, что идет следствие.

Прокуратура Лесосибирска организовала проверку в поселке Стрелка в результате огнестрельного ранения.

«Предварительно установлено, что 24 мая 2022 года 10-летний ребенок, проживающий с родителями в поселке Стрелка, имея доступ к месту хранения ключей от сейфа с находящимся там оружием, самовольно открыл сейф, извлек из него карабин с целью его демонстрации своему 10-летнему другу и непроизвольно выстрелил в него. <…> По указанию прокурора дознаватель отдела полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Проведение следственных и процессуальных действий, а также ход и расследование уголовного дела находятся на контроле прокурора края.