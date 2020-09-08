Крестный отец Ефремова назвал «перебором» избранное для актера наказание

Крестный отец Михаила Ефремова, актер Василий Мищенко назвал «перебором» избранное для него наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд столицы вынес решение, согласно которому артист проведет восемь лет в колонии общего режима. По мнению Мищенко, это слишком большой срок, информирует радио «Говорит Москва».

«По-моему, 8 лет — это тоже перебор. Притом у Миши трое маленьких детей несовершеннолетних. По-моему, перебор», — высказал мнение собеседник радио.

Помимо прочего, Ефремов должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации семье погибшего в аварии Сергея Захарова. Актера взяли под стражу в зале суда.

Смертельное ДТП произошло ровно три месяца назад. Автомобиль артиста столкнулся с фургоном курьера Захарова 8 июня. Актер до последнего отрицал свою вину.