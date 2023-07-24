Происшествия 24 июля 2023, 13:14 Кремль заявил о круглосуточной работе российских силовиков по обеспечению безопасности России Пресс-секретарь Песков: силовики приняли меры по обеспечению безопасности в связи с БПЛА Unsplash

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Попытки атаковать Россию при помощи беспилотников участились, поэтому силовики приняли меры. Безопасность регионов обеспечивают ежедневно и круглосуточно, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал «Интерфакс».

Тему усовершенствования системы ПВО он переадресовал Минобороны России, но отметил, что дополнительных мер в связи с атакой дронов на Москву 24 июля, скорее всего, не потребуется — все ответственные за обеспечение безопасности регионов начеку. Дмитрий Песков подтвердил, что в последние дни случаи прилета БПЛА участились, и силовики приняли меры в связи с этим.

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«Ведется ежедневная и очень напряженная круглосуточная работа», — сказал он.

Средствами ПВО и РЭБ в Москве обезвредили два беспилотных летательных аппарата, сообщил «Царьград». Один из них рухнул на Комсомольском проспекте, второй — на улице Лихачева. Никто не пострадал. Еще 17 дронов остановили в небе над Крымом.