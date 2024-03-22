Происшествия 22 марта 2024, 13:30 Кремль посоветовал США осадить Украину за удары по гражданским объектам Песков: США следует призвать Украину отказаться от атак на мирные объекты РФ РИА «Новости»

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Украине следует прекратить удары не только по нефтегазовым объектам на территории России, но и по социальным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге призвал США дополнить свои рекомендации киевскому режиму, сообщили «Известия».

«Это дело США. Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов жилых домов», — сказал он.

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Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать якобы данные Украине рекомендации со стороны США прекратить удары по нефтяным объектам на территории России. По мнению американского правительства, эти атаки спровоцируют мировой рост цен на углеводороды и ответные действия.

Минобороны России ежедневно отчитывается о сбитых над приграничными регионами беспилотниках. Во время президентских выборов в одной только ДНР ликвидировали более 180 дронов.