Важное 09 января 2024, 12:27 Кремль пообещал защитить россиян от обстрелов, подобных атаке на Белгород Пресс-секретарь Песков: ВС России устранят угрозу обстрелов кассетными снарядами РИА «Новости»

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Российские войска продолжат работать над тем, чтобы свести к минимуму вероятность обстрелов кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться», — заявил он.

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Дмитрий Песков обвинил киевский режим в ударах кассетными боеприпасами по гражданским объектам. Он напомнил, что ВСУ били по центру Белгорода, где нет военных объектов, и обратил внимание на использованные снаряды — их, по словам пресс-секретаря, произвели в Германии, Италии, Франции, США и других странах Запада.

Украинские войска вечером 8 января в очередной раз атаковали Белгород. Среди пострадавших трех человек отправили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. Детей из города решили отправить на три недели в лагеря других регионов. Власти начали формировать группы. В случае необходимости с ними поедут учителя.