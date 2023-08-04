Происшествия 04 августа 2023, 13:52 Кремль переадресовал Минобороны РФ вопрос о последствиях атак в Новороссийске Песков: нужно ориентироваться на заявления Минобороны о последствиях атаки на Новороссийск РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные Минобороны по вопросу последствий обстрела ВСУ в районе Новороссийска. Его слова привел ТАСС.

«Здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны», — указал представитель Кремля.

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Ранее корабли «Суворовец» и «Оленегорский горняк» уничтожили два катера-беспилотника недалеко от района операционной деятельности морского терминала КТК. Морской порт в Новороссийске возобновил прием судов. Его временно закрывали.

По данным Минобороны, в ночь на 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Власти Кубани заявили об отсутствии пострадавших. Другие беспилотники армия Украины направила на Крым и Бердянск. Атаки остановили российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.