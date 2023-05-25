Происшествия 25 мая 2023, 10:42 Кремль отреагировал на попытки диверсий на российских АЭС перед Днем Победы Песков: попытки диверсий на российских АЭС — очередные враждебные действия Киева РИА «Новости»

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Попытки диверсий на российский атомных электростанциях представляют продолжающиеся враждебные действия со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что борьба с террористами продолжится.

«Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и продолжается специальная военная операция», — подчеркнул он.

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Представитель Кремля добавил, что ответственность за попытку атаковать АЭС лежит на террористам. И с такими преступниками борются российские силовые структуры.