25 мая 2023, 10:42
Кремль отреагировал на попытки диверсий на российских АЭС перед Днем Победы
Песков: попытки диверсий на российских АЭС — очередные враждебные действия Киева
Попытки диверсий на российский атомных электростанциях представляют продолжающиеся враждебные действия со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что борьба с террористами продолжится.
«Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и продолжается специальная военная операция», — подчеркнул он.
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Представитель Кремля добавил, что ответственность за попытку атаковать АЭС лежит на террористам. И с такими преступниками борются российские силовые структуры.
Терроризм
Дмитрий Песков
Украина
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