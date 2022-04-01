Кремль объяснил влияние удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде на ход переговоров с Украиной

Произошедший пожар на нефтебазе в Белгороде вследствие атаки украинских националистов не создал комфортных условий для продолжения переговоров с Украиной. Об этом во время беседы с прессой сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также он добавил, что глава государства Владимир Путин в курсе ситуации, которая произошла в Белгороде.

«Принимаются необходимые меры для, чтобы происшествие не отразилось на снабжении топливом», — заявил пресс-секретарь.

Песков отказался от оценки этого происшествия, предоставив это право компетентным силовым ведомствам. Спикер Кремля подчеркнул, что произошедшее нельзя назвать созданием комфортных условий для переговоров с Украиной.

«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — добавил он.

Утром 1 апреля ВСУ провели воздушную атаку на нефтебазу при помощи вертолетов, загорелось восемь резервуаров с топливом.