Происшествия 01 августа 2023, 14:17 Кремль не увидел общего между атакой дронов на Москва-Сити и терактом 11 сентября Песков: Кремль не видит сходств между атакой БПЛА на Москва-Сити и терактом 11 сентября РИА «Новости»

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Кремль не увидел общих черт между атакой украинских беспилотников на Москва-Сити и терактом, случившимся в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Журналисты уточнили у Пескова, видит ли Кремль сходство между попытками ударов дронами по Москва-Сити и событиями 11 сентября.

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«Нет, не видит», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 августа Украина попыталась атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью БПЛА. Два дрона сбили над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области.

Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы, он упал на территории Москва-Сити, передал RT.

БПЛА попал в одну из башен комплекса. Площадь выбитого остекления достигла 150 квадратных метров. При попытке атаки никто не пострадал.