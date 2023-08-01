01 августа 2023, 14:17
Кремль не увидел общего между атакой дронов на Москва-Сити и терактом 11 сентября
Песков: Кремль не видит сходств между атакой БПЛА на Москва-Сити и терактом 11 сентября
Кремль не увидел общих черт между атакой украинских беспилотников на Москва-Сити и терактом, случившимся в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
Журналисты уточнили у Пескова, видит ли Кремль сходство между попытками ударов дронами по Москва-Сити и событиями 11 сентября.
Реклама
«Нет, не видит», — ответил пресс-секретарь главы государства.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 августа Украина попыталась атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью БПЛА. Два дрона сбили над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области.
Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы, он упал на территории Москва-Сити, передал RT.
БПЛА попал в одну из башен комплекса. Площадь выбитого остекления достигла 150 квадратных метров. При попытке атаки никто не пострадал.
Кремль
Дмитрий Песков
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
Реклама
Реклама