Важное 24 января 2024, 12:48 Кремль начал изучать информацию об упавшем Ил-76 под Белгородом Песков пообещал разобраться в ситуации с крушением самолета Ил-76 под Белгородом

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Кремль начал изучать сообщения о рухнувшем в Белгородской области военном самолете Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его дать комментарий в связи с сообщениями о крушении самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена. Песков назвал данные об авиакатастрофе новой информацией, с которой Кремль начал работать.

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«Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться, пока не могу ничего сказать», — указал он.

Военный самолет упал под Белгородом днем 24 января. В Минобороны указали, что на борту находились 65 украинских пленных военнослужащих. Самолет доставлял их в Белгородскую область для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

На место авиакатастрофы отправилась комиссия ВКС, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.