20 января 2020, 22:29
Крематорий загорелся в Новосибирске
В Дзержинском районе Новосибирска был зафиксирован крупный пожар в здании на улице Фрунзе, 67/1. По данным справочника 2ГИС, по этому адресу находятся два похоронных дома «Некрополь» и Якушиных, а также представительство городского крематория. Информация была опубликована в паблике «МК в Новосибирске».
На данный момент спасатели борются с огнем. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 300 квадратных метров. Также сообщается, что недалеко от горящих зданий проходит газовая труба.
Источник: vk.com
Движение по соседним улицам перекрыто. Информации о пострадавших пока не поступало.
Источник: Instagram