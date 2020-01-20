Крематорий загорелся в Новосибирске

На данный момент спасатели борются с огнем. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 300 квадратных метров. Также сообщается, что недалеко от горящих зданий проходит газовая труба.

Источник: vk.com

Движение по соседним улицам перекрыто. Информации о пострадавших пока не поступало.

Источник: Instagram