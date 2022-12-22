Важное 22 декабря 2022, 12:10 Крейсер «Адмирал Кузнецов» загорелся в доке на заводе «Звездочка» в Мурманске Глава ОСК: возгорание на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло во время ремонта РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Корабль находится в сухом доке ремонтного завода «Звездочка» в Мурманске. По информации агентства, из-за возгорания эвакуировали 20 человек.

По данным главы ОСК Алексея Рахманова, ЧП произошло во время ремонтных работ. Его быстро ликвидировали в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб.

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«Никакого пожара не было, было локальное возгорание. <…> Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет», — подчеркнул он.

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Корабль находится на плановом ремонте с 2018 года. Летом 2020 года глава ОСК сообщил, что крейсер планируют передать ВМФ в этом году, отметил РБК.

В 2019 году на борту «Адмирала Кузнецова» произошел крупный пожар, который унес жизни двух человек, еще 14 пострадали.