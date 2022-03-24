Кража сахара из кофемашины в Надыме попала на видео

Неизвестные злоумышленники похитили сахар из кофемашины, установленной в одном из торговых заведений Надыма. Видео оказалось в распоряжении «360».

На кадрах можно увидеть, как двое мужчин, стоявших возле кассы, отошли к кофейному автомату, сгребли лежавшие рядом с ним пакеты с сахаром и засунули их к себе к карманы. после этого они просто вернулись на прежнее место.

О дальнейшей судьбе похитителей сахара ничего не известно.