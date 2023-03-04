Происшествия 04 марта 2023, 16:47 Красовский проклял «Аэрофлот» после того, как его сняли с рейса Журналиста Красовского сняли с рейса «Аэрофлота» Москва — Ташкент РИА «Новости»

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Телеведущего Антона Красовского сняли с рейса Москва — Ташкент в Шереметьеве, сообщил Telegram-канал Baza. Журналист подтвердил эту информацию и обрушился с критикой на «Аэрофлот».

По данным Baza, на Красовского жаловались соседи по бизнес-классу, потому что перед взлетом он громко разговаривал по телефону. Когда телеведущего попросили говорить тише, он стал говорить еще громче и даже оскорблять окружающих, добавил источник Telegram-канала.

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В итоге экипаж решил снять его с рейса, чтобы во время полета конфликт не перерос во что-то более серьезное и самолету не пришлось совершать экстренную посадку из-за риска драки на борту.

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Источник Baza уточнил, что с Красовским провели профилактическую беседу, но не стали составлять административный протокол.

Телеведущий позже сообщил в своем Telegram-канале, что действительно не смог совершить запланированную поездку.

«Впервые меня сняли с рейса „Аэрофлота“. Будьте вы прокляты <…> „Аэрофлот“ должен умереть», — 'эмоционально написал Красовский.