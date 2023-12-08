Происшествия 08 декабря 2023, 00:09 Красные гвоздики и игрушки. В Брянске у гимназии появился стихийный мемориал Жители Брянска создали стихийный мемориал возле гимназии № 5 после стрельбы РИА «Новости»

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Стихийный мемориал появился рядом с забором гимназии № 5 в Брянске, где утром 7 декабря в результате стрельбы погибли и пострадали дети. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Жители Брянска принесли к учебному заведению красные гвоздики и мягкие игрушки.

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Одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и сделала несколько выстрелов. В результате погиб один ребенок и еще пятеро пострадали. После этого девушка покончила с собой.

Видео со стрельбой уже выложили пользователи социальных сетей. На кадрах видно, как школьники в панике пытаются спрятаться после того, как услышали звуки выстрелов.

Стрелявшая ничем не выделялась, была тихой девочкой, как рассказала одна из учениц учебного заведения. По мнению психиатра, врача-нарколога Василия Шурова, у восьмиклассницы, устроившей стрельбу в гимназии, могли быть проблемы с одноклассниками. Но, судя по всему, девочка действовала спонтанно.

Выяснилось также, что устроившая стрельбу в Брянске ученица могла вести дневник в Telegram. Свой единственный пост девочка выложила еще в августе, но в него внесли правки после того, как уже стало известно о ее гибели. Девочка много раз писала одну и ту же фразу — «Ломают мою психику». Действительно ли он принадлежит школьнице, остается под вопросом.

Ранее Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что раненых в Брянске детей отправят в Москву спецбортом с медицинским модулем для дальнейшего лечения.