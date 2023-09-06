Происшествия 06 сентября 2023, 10:23 Краснояружский район Белгородской области подвергся обстрелам ВСУ Гладков: ВСУ обстрелами повредили ЛЭП села Вязовое в Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360tv в

Украинская армия атаковала Белгородскую область, обстрелам подверглось село Вязовое Краснояружского района. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ повредили линии электропередачи, из-за чего села Вязовое и Илек-Пеньковка остались без света. Гладков добавил, что аварийные бригады в скором времени разберутся с последствиями аварии на ЛЭП.

Реклама

«ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

Ранее при обстреле ВСУ села Козинка Белгородской области погиб мирный житель. Мужчина ушел из жизни еще до приезда медиков. Из-за обстрелов осколочные ранения и минно-взрывную травму также получила одна из жительниц населенного пункта.

Российские пограничники 5 сентября из стрелкового оружия сбили украинский беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. БПЛА успешно ликвидировали, от детонации дрона никто не пострадал.