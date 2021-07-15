Красноярцы захотели устроить самосуд над напавшим на пассажиров автобуса

В Красноярске нашли мужчину, который ранил нескольких человек в местном автобусе. Родственники пострадавших потребовали выдать им преступника, чтобы вершить самосуд.

По предварительным данным, злоумышленник нанес ножевые ранения и себе. Нападение произошло в 30 км от Новоселова. Наряд ДПС оперативно доставил пострадавших в больницу, им оказывается медицинская помощь. Туда же был доставлен нападавший. Он находится под охраной. Два человека, по предварительным данным, погибли.

Полицейские Красноярска сообщили «360», что нападение произошло примерно в 22:00 местного времени.

«Автобус шел по маршруту Красноярск — Республика Хакассия. Пострадали три человека, угрозы жизни и здоровью нет. Они получили поверхностные раны. Проводится проверка», — сообщили редакции.

Telegram-канал Kras MASH сообщил, что злоумышленник объяснил свое поведение голосами в голове. Ему показалось, что на него нападают и он решил защитить себя. Очевидцы считают, что он был под наркотиками, и просто «косит» под психа. Сейчас в больнице оперируют одного из пострадавших. Родственников, которые хотят устроить самосуд, сдерживают полицейские и охрана больницы.

В Азове мужчина напал 15 июля на трех пассажирок автобуса. Одна женщина погибла, две других — получили ранения. Злоумышленник с места происшествия сбежал.