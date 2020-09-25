Красноярцу вручили медаль за спасение раненого мужчины

Уточняется, что житель региона ехал из села Еловое в родной город. Он обратил внимание, что на трассе припаркована иномарка. Из нее вышли двое мужчин и перешли дорогу. Очевидец остановился и увидел, что на дороге завязалась драка. Один из ее участников оказался полицейским. Свидетель потасовки заметил у пострадавшего кровь и отвез его в больницу.

По информации журналистов, представитель правоохранительных органов напал на мужчину с целью забрать себе автомобиль. Полицейского приговорили к девяти годам колонии строгого режима.