25 сентября 2020, 15:26
Красноярцу вручили медаль за спасение раненого мужчины
Глава регионального Следственного комитета по Красноярскому краю Алексей Еремин вручил медаль мужчине, который спас жизнь пострадавшему от рук полицейского, информирует «ПолитРоссия».
Уточняется, что житель региона ехал из села Еловое в родной город. Он обратил внимание, что на трассе припаркована иномарка. Из нее вышли двое мужчин и перешли дорогу. Очевидец остановился и увидел, что на дороге завязалась драка. Один из ее участников оказался полицейским. Свидетель потасовки заметил у пострадавшего кровь и отвез его в больницу.
По информации журналистов, представитель правоохранительных органов напал на мужчину с целью забрать себе автомобиль. Полицейского приговорили к девяти годам колонии строгого режима.