Происшествия 20 февраля 2023, 15:23 Красноярца заподозрили в развращении 12-летней девочки

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В Красноярске задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в совершении развратных действий. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

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Подозреваемый зашел в подъезд вслед за 12-летней школьницей. Там на глазах ребенка он совершил развратные действия и ушел. После задержания красноярец во всем признался. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.