Красноярскую школьницу с инвалидностью бросили в классе во время эвакуации

Проверку начали в красноярской школе № 2 после того, как учительница оставила в классе первоклассницу с инвалидностью во время эвакуации. Как пояснили «360» в краевом управлении образования, городское управление уже поговорило с директором, сейчас изучают видео с камер наблюдения.

В ведомстве подчеркнули, что до окончания проверочных мероприятий комментария по ситуации не будет.

«Министерство образования Красноярского края направило письмо в управление образования с просьбой провести проверку и письменно отчитаться о результатах. С управлением связались, они уже поговорили с директором, начали поднимать записи с видеокамер», — заявили в пресс-службе.

Об оставленной в классе первокласснице сообщил телеканал «ТВК Красноярск» со ссылкой на тетю девочки. Родственница пояснила, что у ребенка инвалидность первой группы. Школьница хромает на одну ногу.

Родственница отметила, что во время эвакуации классный руководитель не захотела возиться с девочкой и оставила ее в помещении. Подобная ситуация произошла не в первый раз.

«Идет эвакуация, а ребенка оставляют одного в школе, причем дважды. Если бы это было по-настоящему? Почему так происходит? Учитель сказала, что ей нужно помогать одеваться, а это долго», — пояснила родственница школьницы.

Она отметила, что с учительницей уже разговаривали и просили ее оказывать помощь девочке.

В управлении образования Красноярска телеканалу подтвердили, что первоклассница с инвалидностью учится в этой школе, но жалоб от родителей не поступало. В ведомстве отметили, что сейчас ждут объяснительную от директора учебного заведения. В ситуации нужно разбираться, потому что все происходило несколько не так, как рассказала родственница девочки.