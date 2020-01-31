Красноярскому школьнику выбили глаз молотком

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что между ее сыном и старшеклассниками возник конфликт. Мальчик увидел как они курят на перемене в туалете и рассказал об этом педагогам.

«Когда в тот день сын вернулся домой, на нем не было лица. Он говорит: „Мама, они меня убьют“», — поделилась женщина.

Она связалась с классным руководителем сына, которая сказала, что она «вообще не при делах». Школьная администрация пообещала разобраться с этой проблемой, однако через какое-то время один из обиженных старшеклассников выбил мальчику глаз молотком.

Медики отметили, что удар был не случайным, а целенаправленным и ситуация у пострадавшего тяжелая. Он может ослепнуть на один глаз.