31 января 2020, 13:09
Красноярскому школьнику выбили глаз молотком
В одном из населенных пунктов Красноярского края местному школьнику выбили глаз молотком прямо на уроке труда. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
Мать пострадавшего мальчика рассказала, что между ее сыном и старшеклассниками возник конфликт. Мальчик увидел как они курят на перемене в туалете и рассказал об этом педагогам.
«Когда в тот день сын вернулся домой, на нем не было лица. Он говорит: „Мама, они меня убьют“», — поделилась женщина.
Она связалась с классным руководителем сына, которая сказала, что она «вообще не при делах». Школьная администрация пообещала разобраться с этой проблемой, однако через какое-то время один из обиженных старшеклассников выбил мальчику глаз молотком.
Медики отметили, что удар был не случайным, а целенаправленным и ситуация у пострадавшего тяжелая. Он может ослепнуть на один глаз.