Красноярский водитель брызнул беременной в лицо из баллончика. Видео

Конфликт автомобилистов привел к госпитализации беременной женщины. Водитель распылил баллончик в лицо жительницы Красноярка и уехал на своей машине. Пострадавшую отправили в больницу, а полицейские начали проверку.

Все произошедшее сняли камеры видеонаблюдения. На ролике, опубликованном в паблике «ЧП Красноярск», видно, как черный Mercedes и красная Toyota Runx стоят на светофоре, а затем едут по одной из улиц города. Во время движения второй автомобиль останавливается перед первым, и оттуда выходит мужчина. Водитель подходит ко второй машине и наклоняется в открытое окно.

Через какое-то время из Mercedes выбегает мужчина и начинает бить обидчика, который вырывается, садится в свое авто и уезжает. С водительского места черной машины выходит женщина, которая закрывает лицо руками.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, ссора водителей произошла на Свердловской улице рядом с остановкой «Студенческая». Мужчина из Toyota брызнул в лицо женщине газовым баллончиком.

Оказалось, что пострадавшая была беременной. Ее доставили в больницу с ожогом глаз, сейчас она находится под наблюдением врачей. По информации kp.ru, женщина на 23 неделе беременности, после случившегося у нее появилась угроза выкидыша.

Полиция начала проверку и выясняет все причины и обстоятельства.